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الملك سلمان بحث مع ترمب خلال الاتصال الهاتفي استقرار أسواق النفط
الملك سلمان بحث مع ترمب خلال الاتصال الهاتفي استقرار أسواق النفط
فى:
29 سبتمبر 2018, 22:53
فى:
الأخبار
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الملك سلمان بحث مع ترمب خلال الاتصال الهاتفي استقرار أسواق النفط
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