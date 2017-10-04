الملك السعودي بزيارة تاريخية الى موسكو لتطوير العلاقات في شتى المجالات

في إطار تطوير العاقات بين المملكة العربية السعودية وروسيا، وصل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو في زيارة تستمر عدةَ ايام وصفت بأنها ستكون “تاريخية” نظرا لطبيعة الملفات المطروحة للنقاش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر بيان للديوان الملكي السعودي ان المحادثات بين البلدين ستتناول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فيما اشار الكرملين الى ان التعاون العسكري وارد في القمة السعودية الروسية.

ولبى خادم الحرمين الشريفين دعوة بوتين، ومن المنتظر أن يلتقي خلالها الرئيس الروسي، وعدداً من كبار المسؤولين، لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

هذا واستبق الكرملين وصول العاهل السعودي، ببيان أعلن فيه أن التعاون العسكري وارد في اجندة لقاء الملك سلمان مع بوتين، وأكد أن الزعيمين سيتبادلان مواقفهما بشأن المسائل الدولية الأكثر إلحاحا، وسيعيران اهتماما خاصا بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على سبل تسوية أزمات المنطقة.

بدوره، رأى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن الزيارة ستساهم في استقرار منطقة الشرق الأوسط، متوقعاً انتقال التعاون بين البلدين الى مستوى جديد تماماً.

اما نظيره السعودي عادل الجبير فأعلن أن الدولتين ستوقعان حزمة من الاتفاقات الثنائية المهمة، في اطار سعيهما لتكثيف حجم التبادل التجاري.

ووصف الجبير في بداية لقائه مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو في موسكو، أول زيارة لملك سعودي إلى روسيا، بأنها حدث تاريخي، مشددا على أن هذه الزيارة ستسهم في تطوير العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات.

وذكر أن الملك سلمان أصدر تعليمات واضحة بتطوير العلاقات مع موسكو في شتى المجالات، مضيفا أن التعاون السعودي – الروسي سيرتفع دون أدنى شك، بفضل هذه الزيارة، من مستوى العلاقات الحسنة إلى مستوى العلاقات الممتازة.

وكانت روسيا اتمت استعداداتها لاستقبال خادم الحرمين الشريفين في زيارة تاريخية هي الاولى لملك سعودي إلى روسيا، وتأتي تتويجاً لعلاقات متجذرة بين البلدين، إذ كانت روسيا أول دولة غير عربية تعترف بالسعودية وتقيم معها علاقات دبلوماسية في سنوات طويلة.

وتخدم هذه الزيارة رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى إبرام المزيد من الاتفاقيات المشتركة مع سائر دول العالم، لا سيما الصناعية منها. وبالاضافة الى تفعيل التعاون الاستثماري، وتهتم السعودية أيضاً بتبادل وجهات النظر مع روسيا حيال القضايا العالقة في المنطقة وتسويتها بما يحفظ مصالح دول المنطقة، واحتواء ظاهرة الإرهاب.