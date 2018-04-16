المكتب الاعلامي للجسر: علاقته بكبارة امتن واقوى واعمق من ان تطالها السهام

صدر عن مكتب النائب سمير الجسر، البيان الآتي:

“تتناقل بعض وسائل الاعلام خبرا مفاده ان “مجموعة في منطقة القبة تعود الى النائبين سمير الجسر ومحمد الصفدي، قامت بجولة شعبية يوم السبت المنصرم، ودعت المواطنين الى اعطاء اصواتهم التفضيلية الى الجسر بدلا من النائب محمد كباره، مقابل مبالغ مادية”.

يهم المكتب الاعلامي للنائب سمير الجسر ان يؤكد، ان هذه المعطيات مجانبة تماما للصواب، ولا تمت الى الحقيقة بصلة، وهي بعيدة كل البعد عن اخلاق النائبين الجسر والصفدي، ويدعو في هذه المناسبة الاعلاميين الى توخي الدقة في ما ينشرونه من اخبار، والى تحري الحقيقة من مصدرها بدلا من الاعتماد على مجموعات التواصل كمصدر للمعلومات، وهي في اغلبها معلومات خاطئة تنشر بهدف زرع الفتنة.

كما يهم المكتب الاعلامي ان يؤكد للمرة الالف ان العلاقة بين النائب سمير الجسر وبين معالي الوزير محمد كبارة، أمتن وأقوى وأعمق من ان تطالها سهام البعض ممن يحاول زرع الشقاق بينهما، وكما قال الجسر في حديث اذاعي: “انا وابو العبد واحد وروحوا خيطوا بغير هالمسلة”.