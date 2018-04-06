المكتب الاعلامي لتمام سلام ينفي ما تداولته جريدة “الأخبار” عن اعتراضه على طريقة تعامل تيار المستقبل معه

نشرت جريدة “الأخبار” اليوم نبأ مفاده أن الرئيس تمام سلام اعتكف في منزله قبل فترة وهدد بالإنسحاب من المعركة الانتخابية في دائرة بيروت الثانية اعتراضاً على طريقة تعامل تيار المستقبل معه، مما اضطر الرئيس سعد الحريري الى زيارته في منزله الاحد الماضي “للوقوف على خاطره”.

إن المكتب الإعلامي للرئيس تمّام سلام يهمّه أن يوضح أن هذا الخبر مختلق وعارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً، وأنّ الرئيس سلام لم يفكّر في أي لحظة بالانسحاب من المعركة الانتخابية ولم يهدّد بذلك لا تلميحاً ولا تصريحاً، وهو ماض ٍ في نشاطه الانتخابي في إطار لائحة “المستقبل لبيروت” ويلتقي يومياً وفوداً شعبية ومهنية ونقابية من مختلف أنحاء العاصمة لتبادل الآراء معها حول أفضل السبل لخدمة الصالح الوطني العام وتلبية احتياجات بيروت ومصالح أبنائها.

ونغتنم هذه المناسبة لنؤكد متانة التحالف بين الرئيسين سعد الحريري وتمّام سلام القائم على قاعدة سياسية صلبة ورؤية موحّدة لمصالح لبنان السياسية والاقتصادية ولدوره في المنطقة وعلاقاته مع محيطه العربي، فضلاً عن التقاء كامل حول عناوين الانتخابات التشريعية الحالية وقناعة راسخة بأهمية صون القرار السياسي لبيروت وعدم السماح لأي جهة بمصادرته.