المكتب الإعلامي للمشنوق يوضح: خبر “الحسينية” مسافلة إنتخابية

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق البيان التالي:

نشرت جريدة “البناء” خبراً يقول إنّ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قال في إحدى جولاته الانتخابية: “عليكم أن تنتخبونا وإذا لم تفعلوا فستصبح بيروت حسينية ويسيطر حزب الله على بيروت”.

إنّ المكتب الإعلامي للوزير المشنوق يؤكّد أنّ هذا الخبر عارٍ من الصحّة ومختلق، ويشدّد الوزير في جولاته على ضرورة الحفاظ على عروبة بيروت بمواجهة المشاريع التي تريد تغيير هويّتها السياسية. وعلى من يدّعي غير ذلك أن يثبته، وهو ما لن يحصل.

إنّ نشر مثل هذه الأنباء المُختلَقة هو بمثابة مسافلة انتخابية مذهبية تليق بمصدر الخبر وليس بالوزير المشنوق.