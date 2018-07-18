المقاومة اليمنية تتصدى لهجوم حوثي على مديرية التحيتا

تصدت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، بدعم التحالف العربي، اليوم الأربعاء، لهجومين شنهما الحوثيون على شرقي وغربي مديرية التحيتا.

وأسفر عملية صد الهجوم غربي التحيتا عن مقتل 7 من عناصر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران وجرح العديد منهم، واضطرت ميليشيات الحوثي إلى سحب جثث قتلاها والجرحى نحو منطقة المزارع، تحت قصف قوات المقاومة.

وتتوافد تعزيزات قوات المقاومة إلى مدينة التحيتا وحول منطقة الفازة استعدادا لشن هجوم كبير على ميليشيات الحوثي الإيرانية في مديرية زبيد، ثاني أكبر مدن محافظة الحديدة.

من جانبها، نفذت طائرات الأباتشي، التابعة للتحالف العربي، غارات على تحركات للميليشيات وهو ما أدى إلى تراجعها خلال محاولة هجومها شرقي التحيتا.

وعن مرفأ الحديدة الرئيسي، أبدى عبد الملك الحوثي زعيم الميليشيات مجددا استعداده لتسليم السيطرة على المرفأ إلى الأمم المتحدة إذا ما أوقفت القوات الموالية للحكومة هجومها، وذلك عقب هزائمه المتتالية في المحافظة.

وجاءت تصريحات الحوثي في مقابلة مع صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية.

وجدد زعيم المليشيات الانقلابية عرضا لمبادرته بشأن ميناء الحديدة، يقوم العرض على انسحابه من الحديدة وتسليم إدارة مينائها الاستراتيجي للأمم المتحدة مقابل وقف الجيش اليمني، والتحالف عملياته على المدينة.

وأتت مبادرة الحوثي في تصريحات صحفية اتهم فيها فرنسا بمساعدة الجيش اليمني والتحالف عبر بيع أسلحة.

وتزامنت تصريحات الحوثي مع انتصارات كبيرة وحاسمة في محافظة الحديدة حففتها القوات اليمنية، خاصة بعد استكمال تحرير مديرية “التحيتا” والتقدم نحو مديرية “الزبيد”، والاستعداد لشن عملية إنزال بحري وجوي قريبا لتحرير المدينة كاملة.