المقاصد ابلغت اساتذة اقليم الخروب انها بصدد الاقفال

بعد بيروت، الشمال والبقاع اتى الدورعلى مدارس المقاصد في اقليم الخروب لتقفل، فتبلغ اكثر من اثني عشر استاذا، عبر “اللبيان بوست” قرار صرفهم من ادارتهم.

ويبقى بريق الامل لدى الاساتذة المصروفين والتلاميذ في قرار الرئيس المكلف سعد الحريري التدخل شخصيا لحل هذه الازمة المالية عبر خارطة طريق بدأت بمطالبة وزارة المالية تحويل المبالغ المالية المخصصة للمدارس المجانية التابعة للجمعية وانتهت بعدول مجلس الامناء عن اقفال مدرسة خديجة الكبرى فقط حتى الآن.

واجرى الرئيس تمام سلام، الموجود خارج لبنان، إتصالا هاتفياً بمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، مثنياً على الجهود التي يبذلها المفتي في سبيل مساعدة الجمعية على مواجهة أزمتها المالية.

كما وأبدى سلام إرتياحه للخطوة التي قام بها الرئيس سعد الحريري.

وبدوره، اصدر عضو كتلة المستقبل النائب محمد القرعاوي بيانا اشار فيه الى أن ملف مدارس المقاصد قد وضع على سكة الحل السريع بعد مساعي الرئيس الحريري.

المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين​ في ​لبنان ناشد من جهته ​وزارة التربية​ الى لعب دورها في مراقبة الموازنات المدرسية وارباحها والافراج عن مخصصات المدارس المجانية لكي لا يكون اقفالها سببا لصرف المعلمين.