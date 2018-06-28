المفتي دريان استقبل ابو فاعور: دعمنا مطلق لجهود الرئيس الحريري

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب وائل أبو فاعور الذي قال بعد اللقاء: اتفقنا في الرأي على ضرورة دعم جهود الرئيس سعد الحريري، الجهود المضنية التي يقوم بها من أجل تشكيل الحكومة، وهذا الدعم من قبل اللقاء الديمقراطي، هو دعم كامل ومطلق في كل هذه المحاولات التي يجب ان تؤدي الى تشكيل حكومة في وقت قريب جدا.

واضاف: رئيس الحكومة يقوم بكل ما يجب عليه ان يقوم به، ولكن التهويل على الرئيس الحريري مرة بسحب التفويض، ومرة بمهل غير دستورية، هو من باب الهرطقات الدستورية التي تحفل بها أيامنا السياسية في هذه الفترة.

واعتبر ان العقد في تشكيل الحكومة تكمن في “عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات، ومحاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية”.

وقال ابو فاعور: “لا يوجد شيء اسمه عهد وليس هناك مؤسسة اسمها العهد، يوجد رئيس جمهورية وحكومة، لافتا الى ان العلاقة مع الرئيس عون “باردة، ليس هناك من علاقة بعدما نالنا من المحيطين برئيس الجمهورية في الانتخابات النيابية وفي التشكيل الوزاري من سهام ومن تصويب ومن استهداف”.

كذلك استقبل دريان رئيس غرفة الصناعة والتجارة محمد شقير الذي وضعه في أجواء الأمور الاقتصادية والمعيشية وبحث معه في الشؤون العامة، كما استقبل سماحته رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت الدكتور فيصل سنو الذي اطلعه على الخطة والرؤية الجديدة المستقبلية التي ستعتمدها المقاصد في استراتيجيتها المقبلة لتعزيز دور المقاصد في التربية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والتنمية البشرية.

كما استقبل وفدا من هيئة العلماء المسلمين برئاسة الشيخ احمد العمري الذي قال بعد اللقاء: بحثنا مع سماحته جملة من المواضيع والنقاط وشكرناه على مواقفه الطيبة خاصة لجهة دعم النازحين السوريين الذين أخرجوا من ديارهم ظلماً ونتيجة القهر والبطش الذي عاث في الأرض فساداً، وكذلك لمواقفه من جهة ملف التجنيس فلا يعقل أن يكون هذا الملف استنسابيا وطائفياً بامتياز وأيضا لمواقفه الطيبة لجهة مخيم عين الحلوة الذي رأينا فيه حراكاً طيباً.

وتحدثنا كذلك في ملف الموقوفين ولا يزال سماحته عند موقفه، ونحن كذلك معه في أن يكون العفو العام شاملا ولا يستثني أحدا إن أردنا لهذا البلد اطمئنانا واستقرارا.