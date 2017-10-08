المغرب تضرب الغابون بثلاثية وتنتزع الصدارة في تصفيات المونديال

نجح المنتخب المغربي في اعتلاء صدارة مجموعته، الثالثة، لأول مرة، في تصفيات كأس العالم، اليوم السبت، بعدما اكتسح ضيفه الجابوني (3-0)، أمام أكثر من ­60 ألف متفرج، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، ليستثمر على نحو مثالي هدية المنتخب المالي، الذي تعادل مع نظيره الإيفواري (0-0).

المنتخب المغربي بدأ مباراته ضاغطا على دفاع الجابون، وانطلقت حملاته كلها من الجهة اليمنى، التي شغلها اللاعبان، نور الدين أمرابط ونبيل درار.

وصنع أمرابط فرصتين واضحتين، بعد تجاوزه للمدافع مانجالا، بالدقيقتين 3 و5، إلا أن بوطيب تباطأ في اللحاق بالكرة الأولى، وسدد الثانية برعونة.

وطالب لاعبو المغرب بركلة جزاء في الدقيقة 9، إثر مخاشنة للاعب أمرابط، لم يعلن عنها الحكم الجنوب إفريقي، فيكتور جوميز.

ووصلت نسبة استحواذ لاعبي الأسود على الكرة، في أول 20 دقيقة، إلى 80%.



وتعرض منتخب الجابون لضربة، بخروج اللاعب أسومو، المصاب، وتعويضه بكومبو، ما كرس سيطرة المنتخب المغربي، ودائمًا بنفس الشكل، بتكرار الحملات عبر الرواق الأيمن.

وأمام الضغط الجارف لمنتخب المغرب، سقط الدفاع الجابوني في فخ الخطأ، إذ قاد أشرف حكيمي في الدقيقة 37 هجمة مرتدة، ومرر لأمرابط، الذي أرسل الكرة لخالد بوطيب، فانبرى لها برأسه، موقعًا على الهدف الأول.

وشهدت آخر دقائق الجولة الأولى، ضياع 3 فرص لأسود الأطلس، عن طريق بوطيب، وأمرابط، وزياش.

نفس السيناريو تكرر مع بداية الجولة الثانية، ليهدر أمرابط انفرادا صريحا في الدقيقة 50.

انهيار المنتخب الجابوني بدا واضحا، ما أسفر عن هدف ثان لمنتخب المغرب، في الدقيقة 56، عن طريق تسديدة قوية لبوطيب، بعد تمريرة رائعة من بوصوفة.

واختفى نجم الجابون، بيير أوباميانج، لساعة كاملة، قبل أن يظهر في كرة ساقطة داخل منطقة المنتخب المغربي، لكنها لم تشكل خطورة على مرمى الحارس المحمدي، بالدقيقة 65.

المد الجارف للمنتخب المغربي تواصل، ليتوج بهدف ثالث، عن طريق نجم المباراة، خالد بوطيب، الذي تلقف تمريرة من أمرابط، ليسجل ثالث الأهداف للأسود، في الدقيقة 72.

وغادر القائد، المهدي بن عطية، المباراة مصابا في الدقيقة 81، ليترك مكانه للاعب الرجاء، بدر بانون.

كما غادر بوطيب، ليعوضه عزيز بوحدوز، وسجلت آخر الدقائق إقحام أمين حارث، نجم شالكه الألماني، لأول مرة بقميص الأسود.

انتصار المنتخب المغربي الثاني في التصفيات، مكنه من اعتلاء مجموعته برصيد 9 نقاط، متقدما بفارق نقطة واحدة على منتخب كوت ديفوار، الذي سيواجهه في الجولة الأخيرة، وسيحتاج حينها الأسود لعدم الخسارة، من أجل التأهل الخامس للمونديال.