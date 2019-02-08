المعلومات توقف 3 اشخاص بعد ساعات على عملية سلب في البيسارية

اقدم ثلاثة أشخاص مجهولين، الاربعاء، على سلب المدعو: أ. ع. ( مواليد عام 1999 ، سوري) هاتفه الخليوي ومبلغ من المال بعد تهديده بواسطة سكين وفروا إلى جهة مجهولة.

ونتيجة التحريات المكثفة التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تم الإشتباه بكل من:

– ح. ع. (مواليد عام 2001، لبناني)

– م. أ. (مواليد عام 2000، سوري)

– هـ. ع. (مواليد عام 2002، مكتوم القيد)

وعلى الأثر قامت دورية من الشعبة بتوقيفهم بعد ساعات من حصول عملية السلب، وعثر بحوزة أحدهم على المسروقات.

وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم، كما اعترفوا بتعاطي المخدرات وترويجها.

تم تسليمهم مع المضبوط والسكين المستخدم إلى القطعة المعنية للتوسع بالتحقيق معهم.