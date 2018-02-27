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المعارضة تنفي ادعاءات روسيا بقصف ممرات خروج المدنيين في الغوطة
المعارضة تنفي ادعاءات روسيا بقصف ممرات خروج المدنيين في الغوطة
فى:
27 فبراير 2018, 11:13
فى:
أخر الأخبار
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المعارضة تنفي ادعاءات روسيا بقصف ممرات خروج المدنيين في الغوطة
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