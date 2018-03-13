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المعارضة السورية: طائرات النظام تقصف أهدافا في درعا لليوم الثاني
المعارضة السورية: طائرات النظام تقصف أهدافا في درعا لليوم الثاني
فى:
13 مارس 2018, 12:32
فى:
أخر الأخبار
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المعارضة السورية: طائرات النظام تقصف أهدافا في درعا لليوم الثاني
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