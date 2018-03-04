المطران بولس مطر أولم للواء عباس ابراهيم تكريما لدوره الوطني

أولم رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر تكريمًا للمدير العام للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم في دار مطرانيّة بيروت، وإحتفاءً بتوقيع إتفاقيّة تعاون بين المديريّة العامة للأمن العام وجامعة الحكمة، بحضور شخصيّات روحيّة وسياسيّة وعسكريّة واجتماعيّة.

وألقى المطران مطر كلمة في المناسبة أشاد فيها بالدور الوطني الذي يقوم به اللواء ابراهيم والمقدّر من الجميع، وقال:” هذا التعاون الذي قام بين الأمن العام وجامعة الحكمة فيه مسحة إنسانيّة ومسحة ثقافيّة ومسحة وطنيّة. ونحن فخورون بالقيام به”.

وأضاف:” مرّت على لبنان ظروف قاسية ولكن ولله الشكر، أننا تعلّمنا من الأحداث الأليمة التي مررنا بها وتعلّمنا أننا أهل في وطن واحد. والبابا القديس يوحنّا بولس الثاني الذي قال أن لبنان هو رسالة، قال في عظته في القداس الذي احتفل به في بيروت يوم زار وطننا، أنه من غير المقبول أن يكون الناس في بيت واحد وتحت سقف واحد وهم حذرون من بعضهم”.

وقال المطران مطر متوجهًا إلى اللواء ابراهيم: “إنك تعمل من أجل لبنان الواحد وإنك تعمل من كلّ قلبك. وإنها مناسبة لنقول لك مع كل محبيك وأصدقائك شكرًا على كل ما تقوم به ونحن كرجال دين ندعو لك بالتوفيق ونصلّي لك”.

اللواء ابراهيم

وردّ اللواء إبراهيم بكلمة شكر فيها المطران مطر على بادرته ومحبتّه، وقال:” لقد تحدثت في جامعة الحكمة مع رئيسها وأعضاء مجلسها عن تكامل الأمن والعلم، وإذا لم يتوفرّ هذا التكامل فالأمن يكون بابًا للتسلط. وفي مديريّة الأمن العام أطلقنا شعار ” الأمن للناس” هناك فرق في أن يكون الأمن للناس ولخدمة الناس أو أن تكون الناس بخدمة الأمن”.

وأضاف:” نموذج لبنان الرسالة الذي تحدّث عنه البابا القديس يوحنّا بولس الثاني هو الردّ الصارخ والحيّ على أن العالم يسير في اتجاه صدام الحضارات. نحن نقول أن لبنان يقود العالم وهو النموذج لقيادة العالم في اتجاه حوار الحضارات. ولبنان هذا البلد الصغير يصلح لأن يكون نموذجًا للحوار والمحبّة والتواصل. إنه لبنان العطاء”.

وكان اللواء ابراهيم كتب في السجل الذهبي لمطرانيّة بيروت المارونيّة:

“يشرفني جداً استضافتي في مطرانية بيروت المارونية وبين كهنة سمتهم الزهد والتواضع، وهمهم الوحيد خدمة كنيستهم وشعبهم ووطنهم ليكونوا رُسل محبة على مثل ومثال السيد يسوع المسيح. ان المسيحيين عموماً والموارنة خصوصاً مطالبون بالبقاء سراً مقدساً من أسرار لبنان، “وطن الرسالة” كما اسماه البابا القديس يوحنا بولس الثاني في السينودس المنعقد من أجل لبنان”.