المطارنة الموارنة: تأخير تشكيل الحكومة يهز الاستقرار المالي

أكد المطارنة الموارنة، خلال إجتماعهم الشهري في بكركي، أنّ كل تأخير في تشكيل الحكومة سيمنع تفعيل الاقتصاد ويعرض الاستقرار المالي للاهتزاز.

وبحث المجلس مرسوم التجنيس، مشددا على أنّ الجنسية هي على ارتباط وثيق بهوية الوطن وكرامته وسيادته ومصالحه العليا، ومعتبرا أنّ المتحدرين من أصل لبناني في بلدان الانتشار، أحق بالجنسية من سواهم.

واكد المجلس ضرورة التوصل إلى اتفاق على خطة وطنية شاملة في شأن النزوح وعودة النازحين إلى بلادهم تلتزمها الحكومة، معتبرا أنّ الأزمة في سوريا أكبر من أن يواجهها لبنان منفردا، أو بمعزل عن التنسيق الواضح والهادف مع المرجعيات والمنظمات الدولية.

وفي الملف الامني، دعا الآباء الدولة الى فرض سلطة القانون، من دون تساهل أو تفاوض على حق اللبنانيين بالعيش في أمان وسلام.

كما كرر الآباء مطالبتهم الدولة أن تأخذ على عاتقها أقله بدل الدرجات الاستثنائية، فتخفف الأعباء عن كاهل الأهل والمدارس، وتتحاشى أن يحرم عدد من أبناء المجتمع اللبناني من ممارسة حقهم في اختيار المدرسة التي يريدون لأبنائهم، وهذا من أهم حقوق الإنسان وأقدسها.