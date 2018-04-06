المشنوق لأهالي بيروت: لا تسلموا العاصمة لمن دمر سوريا والعرا

أدّى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق صلاة الجمعة في مسجد الفاروق بالزيدانية، حيث أمّ الصلاة الشيخ أحمد البابا، الذي رحّب بالمشنوق، داعياً المصلّين وأنسباءهم للنزول إلى صناديق الاقتراع لحماية بيروت وقرارها.

وفي لقاء شعبي في الطريق الجديدة، أشار المشنوق الى ان “من قام بإعتداء 7 ايار 2008 لن يتمكن من ترجمة اعتدائه سياسياً في الإنتخابات النيابية”، داعياً أهالي العاصمة الى التصويت بكثافة لحماية مدينتهم.

وقال: “إذا كان أهل بيروت راغبين في المحافظة على عروبتها وقرارها وعلى كرامة أهلها، لكن قرر بعضهم في 6 أيار عدم التصويت لأسباب متعددة بعضها محق، يكون قد جير قرار المدينة إلى المشروع الايراني”.

المشنوف لبى دعوة الحاج سامي بليق الى منزله، حيث لفت الى ان جميع “البيارتة” معنيون بمصير بيروت. كما لبى دعوة المحامية زينة المصري، معتبرا أن سياسة النفس الطويل ساعدت لبنان في تجنّب الحرائق التي اندلعت في المنطقة.

كذلك، زار المشنوق دارة محمد حكمت خربطلي، حيث أكّد أنّ “تأثير فوز المشروع الآخر في المدينة أكبر بكثير مما نعتقد، و ان التركيز حالياً على بيروت لأنّها مركز قرار لبنان.