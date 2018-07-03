المشنوق يؤجل العمل بإخلاء 4 مخيمات في عرسال

إخلاء 4 مخيمات للنازحين السوريين في عرسال.. خبر انتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي … لكن ما هي حقيقته؟

.بحسب وزارة الداخلية فإن الامر يعود الى ثلاثة اشهر وهو بطلب من الجيش اللبناني

فقد طلب وزير الداخلية نهاد المشنوق من المدير العام لقوى الأمن الداخلي وقف العمل بالمذكرة الصادرة والتي نصّت على إخلاء 4 مخيمات للنازحين السوريين في عرسال , وتأجيل التنفيذ بالتشاور مع رئيس الحكومة المكلف سعد

الحريري إلى حين إيجاد البديل المناسب لنحو 2000 نازح يسكنون في هذه المخيمات , مع العلم أنه سبق للأجهزة الأمنية أن قامت بجردة لسكانها فرداً فرداً فتبيّن أنّه .ليس هناك من خطر أمني محتمل من قبلهم ,علما ان عملية تسجيل اسماء

اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة الى بلدهم مستمرة , وفي هذا الاطار يؤكد النائب بكر الحجيري ان المعرقل الحقيقي هو نظام الاسد

ويرفض نائب المنطقة ان يزج باسم عرسال مرة جديدة على انها بلدة تعرقل عودة اللاجئين كما زج باسمها في بدايات الثورة السورية على انها داعمة للارهاب والمسلحين.