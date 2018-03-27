المشنوق: للتصويت بكثافة في الانتخابات النيابية حفاظا على قرار بيروت وحصانة لأهلها

اعتبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ان الكلام المتواصل عن مظلومية بيروت، هدفه ترسيخ عدم الثقة بالنفس بهدف خفض الحاصل الانتخابي وتسليم بيروت لمن أهانوها بحصولهم على مقاعد أكثر.

المشنوق، وخلال زيارة دارتي السيدين بهاء الطبش في قريطم ومحمد المدني في قصقص، أشاد بالطريق الجديدة التي هي رأس الحربة في المواجهة والمصاعب والدفاع عن الحقّ وعن المدينة، وحضّ أهالي بيروت على التصويت بكثافة في الانتخابات النيابية لأنّها ليست كسابقاتها، حفاظاً على قرار بيروت وحصانةً لأهلها”.

وقال المشنوق أنّه “على الرغم من كل المشاكل والمصاعب تبيّن أنّ أهالي بيروت لا يزالون صامدين وقادرين وعليكم أن تثبتوا بالاقتراع أنّ قرار بيروت لأهلها فقط”.

المشنوق اشار الى انّ المؤتمرات الدولية الخاصة بلبنان قد تؤسّس للانتعاش مع مؤتمر باريس، عبر فتح الآفاق واستحداث فرص عمل جديدة، كاشفاً أنّ هناك وعودا جدّية من السعودية والكويت والإمارات بالمساعدة في المؤتمرات المقبلة من اجل إنعاش اقتصاد البلد.