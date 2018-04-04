المشنوق بملتقى مكافحة غسل الأموال: ننعم باستقرار أمني ومالي

اعتبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن “غسيل الأموال أو تبييضها والقضاء على تمويل الارهاب يشكلان هاجسا للقطاع المصرفي وللأجهزة الأمنية والقضائية على حد سواء”، مؤكدا أن “القطاع المصرفي والاجهزة الأمنية اللبنانية يمثلان صورة لبنان الحقيقية والخلاقة والمبدعة”. وأشار إلى أننا “ننعم باستقرار أمني وآخر مالي”.

كلام المشنوق جاء خلال افتتاح الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب أعمال “الملتقى السنوي لمجموعة مدراء الالتزام ومكافحة غسل الاموال في المؤسسات المالية والمصرفية العربية”، تحت شعار “يد واحدة لمواجهة تحديات مصارفنا العربية” في فندق “فينيسيا”.

وقال المشنوق: “نلتقي اليوم في ظل الحملات الإنتخابية والتحضيرات اللوجستية والتقنية لنتشارك سويا قصتي نجاح لبنانيتين: الأولى مصرفية والثانية أمنية في زمن قل فيه النجاح وكثر التهويل والأخبار الهدامة والتجاذبات والشحن الطائفي”.

وأكد في كلمته ان “القطاع المصرفي صمد في أصعب الظروف بمواجهة المخاطر المالية والتحديات الاقتصادية والتهويل بالعقوبات”، معتبرا أننا “في قلب النار، بين الاتفاق النووي الإيراني وبين الوضع السوري وبين العقوبات على “حزب الله” وبين المواجهات التي تحدث في كل العالم، وخصوصا في الغرب في مواجهة ايران، لكن السياسات المالية التي هندسها “الأيقونة المالية” الحاكم اليقظ والحريص رياض سلامة شكلت حصنا منيعا حمى اللبنانيين عموما والمدخرين منهم خصوصا”.

أمنيا، أشار المشنوق إلى أن “الجيش والقوى الأمنية نجحا في مواجهة الارهاب وحماية لبنان من تداعيات الحريق السوري والقضاء على الخلايا الإرهابية النائمة” وقال:”نجحنا وبشكل ملفت بزيادة التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية اللبنانية على مختلف رئاساتها للمرة الأولى منذ سنوات طويلة. والأجهزة الأمنية والجيش تحديدا وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، كانا سباقين في عمليات عسكرية وأمنية عطلت كل مخططات تنظيمات إرهابية وتكفيرية لتفجير واحتلال بعض مناطق لبنان، ما جعل بيروت من أكثر العواصم أمنا في العالم”.

أضاف: “أقول وبكل ثقة ان الخطط الأمنية تم تنفيذها بأكملها، وكان آخرها طرد تنظيم داعش من السلسلة الشرقية على يد الجيش اللبناني في نجاح وسرعة ودقة باهرة. وقد نجحنا أيضا بضبط جميع السجون اللبنانية وفرض النظام بداخلها بواسطة قوى النخبة في قوى الأمن الداخلي، كذلك قمنا بورشة تأهيل معقولة نسبة للامكانيات، وبدأنا بالعمل على سجن خاص للأحداث بالاضافة التي التحضير لبناء سجن جديد في شمال لبنان”.

ورأى أنه “لا يمكننا مناقشة السبل والآليات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب من دون التطرق الى سبل تعزيز التعاون بين المصارف والهيئات الرقابية المرتبطة بها من جهة والاجهزة الأمينة والقضائية من جهة اخرى”. واكد المشنوق ان “التعاون وتبادل المعلومات هو أساس للنجاح في تجفيف منابع الارهاب والقضاء على محاولات تبيض الأموال”.

وأعلن “ان الخطة الاستراتيجية لقوى الأمن الداخلي تقوم على تعزيز المنظومة التقنية والمعلوماتية وتفعيل وحداتها العملانية جميعها ومن بينها الشرطة القضائية ومكاتب مكافحة الجرائم المالية والإلكترونية”. وشدد على أن “التطوير التقني والفني لقوى الأمن الداخلي سيساهم بلعب دور أساسي واستباقي تحديدا بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بشكل كبير”.

الحضور

يذكر أنه شارك في المؤتمر كل من: “رئيس الاتحاد رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية الدكتور جوزيف طربيه، الامين العام لاتحاد المصارف العربية والامين العام للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وسام فتوح، رئيس مجموعة مديري الالتزام في الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب المدير العام والمسؤول الرئيسي للشؤون القانونية والتحقق للمجموعة في “بنك عودة” شهوان جبيلي، واعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية الدكتور محمد يوسف ( ليبيا)، الدكتور الهادي شايب عينو (المغرب)، الدكتور عدنان بن حيدر بن درويش (سلطنة عمان) وابراهيم زيدان من سوريا. كما حضر ممثلون عن المصارف اللبنانية والشركات المالية والمصرفية وعن القيادات الامنية.