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أخر الأخبار
المشنوق: إذا كان خيار الكهرباء هو البواخر فيمكننا كدولة أن نذهب لنشتري الكهرباء مباشرة من دون الحاجة إلى وسيط
المشنوق: كل قرار اصلاحي كبير هو غير شعبي في لبنان
المشنوق: قوى الأمن الداخلي موجودة في الضاحية الجنوبية وفي كل مناطق لبنان وتقوم بواجبها ومسألة اللوحات المزورة ستحلّ مع اللوحات الجديدة
المشنوق: سيكون لدينا للمرة الاولى في تاريخ لبنان اكبر عدد من السيدات في المجلس النيابي
المشنوق: لم ار اي تدخل ولن اسمح لاي جهاز امني بالتدخل في الانتخابات
المشنوق: يمكن للمواطنين إرسال شكواهم لهيئة الإشراف
المشنوق: اعمل بجهد كبير مع فريق عملي على انجاز الاستحقاق الانتخابي على اتمّ من واجب
المشنوق: كلما زادت مشاركة الناس بالانتخابات كلما زادت ثقة الناس بالدولة ولهذا انا ارحّب بالعدد الكبير من المرشحين
المشنوق: لا قدرة لنا للإشراف على الإقتراع في بلدان الإغتراب لذا فالإتكّال على الدبلوماسيين
المشنوق: فريق عملي في الوزارة يعمل ليل نهار وانا متفائل للنجاح في ادارة الانتخابات
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المشنوق: فريق عملي في الوزارة يعمل ليل نهار وانا متفائل للنجاح في ادارة الانتخابات
المشنوق: فريق عملي في الوزارة يعمل ليل نهار وانا متفائل للنجاح في ادارة الانتخابات
فى:
8 مارس 2018, 23:08
فى:
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