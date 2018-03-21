المشنوق: صوّتوا.. لئلا نسلّم بيروت لخصومها الذين أهانوها

هنّأ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الأمهات بعيد الأم قائلاً: “الحياة هي أم ولولاها لما كانت الحياة”. وقال خلال فطور مع سيدات من بيروت:” مررتُ على الوالدة وأخذت البركة منها اليوم، في طريقي إلى هنا، وأتمنّى كل الخير لكلّ أم في هذه المناسبة”.

وشدّد المشنوق على أنّ “هذه الانتخابات مختلفة عن أيّ انتخابات سابقة، لانّها ستقرّر مصير بيروت وكلّ من قرّر البقاء في المنزل سيكون قد أعطى مجالاً لخصوم المدينة الذين أهانوها، كي يمسكوا بقرارها”، لافتا إلى أنّه “إذا قررتم حماية المدينة وأهلها عليكم بالتصويت الكثيف لمصلحتها”.

وكان المشنوق زار منزل الأستاذ محمد خطاب في مار الياس أمس، ودعا الحاضرين إلى “حماية مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في ضريحه حيث يبقى هو الحدّ الفاصل بين الحقّ والباطل”، وأضاف: “ومن يريد أن ينصر خطّ الرئيس الشهيد عليه أن يصوّت للائحة تيار المستقبل”.، وأوضح أنّ “عملية التصويت هي المسألة السهلة في العملية الانتخابية، وذلك بوضع إشارة على اللائحة وإشارة على صورة المرشح المفضّل ضمن اللائحة، لكن الأهمّ في كلّ العملية الانتخابية هو الاقتراع بكثافة لعدم التخلي عن المدينة وأهلها وقرارها”.