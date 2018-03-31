المشنوق زار عشائر العرب..أصواتكم هي التي ستحمي بيروت لتبقى عربية

أشاد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بـ”دور العرب وأخلاقهم وعاداتهم، خصوصاً في منطقة السعديات وخلدة، حيث يشكلون صلة الوصل بين بيروت والإقليم، وجزءا من بيروت التي تمددت إلى بشامون وعرمون وخلدة حتى وصلت إلى السعديات”.

ودعا المشنوق، خلال زيارة الى السعديات بدعوة من مختارها رفعت الأسعد وبحضور العائلات، عشائر العرب إلى “الحفاظ على عروبة بيروت بالتصويت بكثافة، لأنّ التهاون والتقاعس سيسلم بيروت إلى المشروع الإيراني الذي يحفر في المنطقة منذ 35 عاماً”، وقال للحاضرين: “العتب محق، لكن هذه الانتخابات للمرة الأولى بتاريخ بيروت تهدد بخطر على هوية المدينة، التي حافظت على عروبتها ونبل قضاياها من قضية الجزائر إلى بيروت جمال عبد الناصر وياسر عرفات وقضية فلسطين، وعلينا أن نحافظ على عروبتها من خلال التصويت بكثافة”.

كما زار المشنوق ديوانية المرحوم أبو سلطان الشاهين العرب، حيث كان في استقباله عدد من وجهاء عشائر خلدة، وابن المرحوم سلطان الذي رحب واصفاً الوزير بـ”رفيق الشهيد، والوزير البطل والمقدام وصاحب الموقف الحقّ والصامد في وجه كلّ من ينال من هيبة الدولة والقانون”. وكانت كلمة من شقيق المرحوم، الاعلامي علي الشاهين العرب، الذي أشاد “بثقافة الوزير وفكره ووقوفه وقفات رجال في وجه المعتدين على حقوقنا”. وأكّد المشنوق لهم على “أهمية المشاركة الكثيفة في الاقتراع لإنقاذ بيروت وقرارها وعروبتها”.

وكان المشنوق زار منزل الحاج عبد الرحيم صقر وأولاده في رأس النبع، بحضور عدد كبير من وجهاء العائلات البيروتية حيث استمع إلى آراء الحاضرين والشكاوى والمطالب، ثم أكّد لهم أنّ “عدم التصويت سيخرج قرار بيروت من البيارتة إلى من أهانوا العاصمة مراراً”.