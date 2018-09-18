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المشنوق: تسمية شارع باسم مصطفى بدر الدين عمل ابتزازي وفعل حاقد
الحريري قبيل اجتماع كتلة المستقبل: لا جديد حكوميا حتى الآن وقرار تسمية شارع بإسم مصطفى بدر الدين فتنة
الرئيس الحريري: أنا مع صلاحيات رئيس الجمهورية كما ينص عليها الدستور
الحريري: كيف يمكن تشكيل حكومة حيادية اذا كنا غير قادرين على جعل لبنان حياديا؟
الحريري: نتواصل مع بري بشأن الجلسة التشريعية ويبدو ان هنالك بنودا تتعلق بسيدر
الرئيس الحريري: المشكل لا زال عالقا عند القوات والاشتراكي والمردة
الحريري: تسمية الشارع باسم بدر الدين هي الفتنة بأمها وابوها
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المشنوق: تسمية شارع باسم مصطفى بدر الدين عمل ابتزازي وفعل حاقد
المشنوق: تسمية شارع باسم مصطفى بدر الدين عمل ابتزازي وفعل حاقد
فى:
18 سبتمبر 2018, 18:30
فى:
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المشنوق: تسمية شارع باسم مصطفى بدر الدين عمل ابتزازي وفعل حاقد
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