المشنوق تابع قضية خطف الطفلة السورية حتى تحريرها: نفتخر بشعبة المعلومات وقوى الأمن الداخلي

في عملية نوعية، تمكنت شعبة المعلومات من كشف خاطفي الطفلة الطفلة السورية المريضة صالحة علي كتوع (7 سنوات) وتحريرها، بعد ساعات على خطفها من أمام منزل ذويها، بينما كانت تهم بالمغادرة الى مدرستها صباح اليوم.

وبعدما العثور عليها في منطقة راشيا، أوقفت شعبة المعلومات اثنين من الخاطفين، وهما من الجنسية السورية.

وكان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قد تابع من يريفان عاصمة أرمينيا، حيث يرافق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في زيارته الرسمية، قضية خطف الطفلةالمخطوفة، حتى تحريرها من الخاطفين والقبض عليهم وإعادتها إلى أهلها سالمة.

وقال المشنوق: نفتخر كما يفعل كل اللبنانيين، بالإنجاز النوعي الذي قامت به قوى الأمن الداخلي، وعلى رأسها المدير العام اللواء عماد عثمان، وجهود شعبة المعلومات، ورئيسها العقيد خالد حمود، بالوصول إلى الخاطفين خلال 9 ساعات واستعادة حرية الطفلة دون دفع فدية.