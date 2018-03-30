المشنوق: بيروت عربية وإلا مصيرنا مثل سوريا والعراق واليمن

زار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق منزل الشهيد يحيى العرب (أبو طارق) في الرملة البيضا، حيث استقبلته العائلة بحضور عدد كبير من رجالات بيروت، وكان لقاءً وديّا استرجعوا خلاله ذكريات تعود إلى أكثر من 25 عاماً، حيث أشاد الوزير “بمزايا الشهيد وبقدرة عائلته وأفرادها على خدمة الناس والتواصل معهم رغم الألم وبتقديم العائلة الخير والكرم إلى بيروت وأهلها بعدما قدّمت الكثير من التضحيات”. كما تحاور مع الحاضرين في موضوع الانتخابات وضرورة المشاركة بكثافة للدفاع عن مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وكان الوزير المشنوق زار منزل الأستاذ غسان سوبرة في الزيدانية، حيث التقى عدداً من أهالي المنطقة، وتباحث معهم في شؤون المدينة، مشدّداً على أنّ “الانتخابات مفصلٌ أساسيٌ في سياق مواجهة المشروع الإيراني في المنطقة ولبنان”، داعياً “إلى التصويت لتبقى بيروت عربية، ولنتمسّك بالعروبة والسلام والأمن والأمان، وإلا سنكون جزءًا من الاضطرابات في المنطقة ومرتبطين بالمشروع الإيراني، كما حصل في سوريا والعراق واليمن وغيرها”.

وأعلن المشنوق أنّ “نقاش الاستراتيجية الدفاعية، بسياسة النفس الطويل، حقّق تقدماً، وقد أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بتبنّي الاستراتيجية الدفاعية مستنداً بصراحة تامة إلى جهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبعد الانتخابات سيكون طرح الملفّ مريحاً وليس مشروع صدام ولا فتنة مذهبية”.