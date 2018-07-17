المشنوق بحث الوضع الامني مع كبار مسؤولي الامن السعوديين

حفل اليوم الأول من زيارة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى جدة باجتماعات أمنية على أعلى مستوى، استمرت حتى ما بعد منتصف الليل.

والتقى المشنوق، مساء الاثنين، رئيس جهاز الإستخبارات السعودي الفريق أول خالد حميدان، في اجتماع مطول تباحثا خلاله في الشؤون الأمنية والتعاون بين لبنان والسعودية في هذا المجال، وكذلك تطورات الوضع في المنطقة العربية والتدخل الإيراني المتمادي في الدول العربية وأفريقيا.

بعدها توجه المشنوق إلى قصر قيادة جهاز أمن الدولة، حيث عقد اجتماعاً مطولاً مع رئيس الجهاز وعضو المجلس السياسي والاقتصادي، الفريق أول عبد العزيز الهويريني، تناولا خلاله العلاقات اللبنانية السعودية وتطورات الوضع السياسي.

وقد أبدى المسؤول السعودي خلال الخلوة حرص القيادة السعودية على استقرار لبنان السياسي والاقتصادي وانفتاح السعودية على كل الطوائف اللبنانية بما يخدم وحدة الموقف اللبناني وعروبة لبنان.

كما أكد المسؤول السعودي حرص قيادته على نجاح الرئيس سعد الحريري في مهمته تشكيل الحكومة اللبناني تأكيداً لهذا الاستقرار.

واستبقى الهويريني المشنوق والوفد المرافق له على مأدبة عشاء أقامها على شرفه، وحضرها قادة الجهاز والمستشار في الديوان الملكي نزار علّولا.