المشنوق اوكل الى اللجنة الوطنية للسلامة المرورية اعداد دراسة مفصلة حول العوامل المؤدية الى الصدامات في زوق مصبح

أوكل وزير الداخلية والبلديات، رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية نهاد المشنوق، إلى أمانة سر اللجنة إعداد دراسة مفصلة حول العوامل المؤدية إلى هذه الصدامات وتبيان نقاط تكرارها او ما يعرف بالنقاط السوداء استنادا إلى محاضر تحقيقات قوى الأمن الداخلي وإلى المعطيات الميدانية وتقديم تقرير بذلك بالسرعة الممكنة إلى المراجع المختصة وبخاصة وزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الداخلية والبلديات من أجل اعتماد حلول هندسية وإجرائية مستدامة تقي مستخدمي هذه الطريق من مخاطر الصدامات المرورية، وذلك بعد تزايد عدد الصدامات المرورية والإصابات الناتجة عنها على المقطع الطرقي الممتد من بلدة زوق مصبح وصولا إلى بلدة فاريا في كسروان، وتفاديا لتكرار المآسي والخسائر في الأرواح والماديات.