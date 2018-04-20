المشنوق: الكلام بالمادة 49 من قانون الموازنة هو كلام سياسي انتخابي

ظلّت المادة 49 من قانون الموازنة العامة (منح كل عربي أو اجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان اقامة دائمة) محور انشغال سياسي، خصوصاً بعد توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون وإعلانه أنه سيُرسل كتاباً إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها.

واعتبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، في هذا السياق، أن “الكلام في هذا الموضوع هو كلام سياسي انتخابي”. وقال لصحيفة “الجمهورية”: “فليقولوا لنا من هو الفلسطيني الذي اشترى بيتاً أو أرضاً أو مبنى أو عقاراً له علاقة بفكرة التوطين. الفلسطينيون عام 2002 منِعوا من التملّك لكن قبل ذلك كان مسموحاً لهم، فلو شاؤوا ذلك لفَعلوا واشتروا من خلدة إلى صيدا وهي مناطق كان يمكن أن تكون مناطقَ توطينٍ لهم”.

أضاف: “كذلك السوري اليوم، فمن أراد منهم أن يشتري اشترى وانتهى. والسوريون الذين يعدّون أثرياء اشتروا في دبَي وقبرص وتركيا. لماذا لا نذهب إلى الدوائر العقارية في بيروت وجبل لبنان والجنوب لنطّلعَ على نسبة السوريين والفلسطينيين الذين اشتروا يبوتاً منذ العام 1943 وحتى اليوم؟ هناك قانون أصدرَه الرئيس رفيق الحريري عام 2002 يَمنع تملّكَ الفلسطينيين تحت شعار “منع التوطين”. فكفى مزايدةً في هذا الموضوع”.

وعن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، أكد وزير الداخلية أن “عودة الـ 500 سوري (إلى بيت جن) هو استثناء، وكلّ من يريد العودة سأوصله أنا إلى الحدود”. وقال: “المناطق لا تزال غير آمنة بمفهوم الدولة وليس بمفهوم الحكومة السورية أو الحكومة اللبنانية. فمن لا يضمن عدم حصول اشتباكات مجدّداً في تلك المناطق؟ قرارُنا نهائي، إذا لم يكن هناك وضعٌ آمِن له صفة دولية لن نرغِم أحداً على العودة”.