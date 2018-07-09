المشنوق: الرئيس الحريري مصر على تشكيل حكومة تمثل كل القوى

صحيح أن موضوع مدارس المقاصد الخيرية الاسلامية عنوان زيارة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى، الا ان المستجدات السياسية لم تغب عن اللقاء لا سيما الملف الحكومي.

كما وناشد المشنوق خادم الحرمين الشريفين ورئيس دولة الامارات التدخل لانقاذ مدارس المقاصد.

وخلال استقباله السفيرة الاميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد، أبدى مفتي الجمهورية حرصه على معالجة كل الشؤون اللبنانية بروية وحكمة للنهوض بمشروع بناء الدولة ومؤسساتها الرسمية الحاضنة لكل أبنائها.

ومن زوار دار الفتوى، رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب على راس وفد من مجلس الجامعة، وقد وضع الوفد المفتي دريان بأوضاع الجامعة، كما تم التداول في الشؤون التعليمية.