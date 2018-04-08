المشنوق: الدعم السعودي هو الخرزة الزرقاء على صدر المساعدات الدولية للبنان

أدان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق “قصف أطفال دوما بالسلاح الكيماوي”، مهاجماً “المجرم في سوريا، الذي لا يتوقف عن قتل الأطفال والنساء”، وقال: “نحن استطعنا أن نحمي لبنان وبيروت من الحريق في المنطقة، لكن قلوبنا وعقولنا دائما مع الشعب السوري الجريح”.

واعتبر المشنوق، خلال لقاء صباحي أنّ “القروض والهبات التي أقرت في باريس هي دعم لسياسة النفس الطويل التي أرساها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وهي التي حمت لبنان وستحميه أكثر في المستقبل”.

وكشف أنّ “مؤتمر سيدر سيجعل جمهورية بيروت الخدماتية المستقلة، بالمياه والكهرباء النقل العام والمحرقة البيئية، أمراً واقعاً خلال عامين فقط، وهناك دفتر شروط لمحرقة نفايات لا تسبب أي تلوث بيئي، وسيتم الانتهاء من دفتر شروط خطة للكهرباء لتكون بيروت مضاءة 24 على 24 خلال 24 شهراً”.

ورأى المشنوق أنّ “الدعم السعودي للبنان في مؤتمر سيدر هو الخرزة الزرقاء على صدر المساعدات الدولية للبنان”، كما شكر “دولة الإمارات، لمساعدة القوى الامنية على الاستمرار في تأمين حماية لبنان من الإرهاب وحماية استقراره الأمني”.

ولفت المشنوق إلى أنّه سيجتمع بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة للبحث معه في مسألة وقف قروض الإسكان المدعومة من مصرف لبنان والطلب إليه أن تعود هذه القروض قبل نهاية السنة إلى مستحقّيها”.

وفي لقاء داخل الطريق الجديدة بدعوة من شباب المنطقة، وصف المشنوق “الطريق الجديدة بأنّها طريق الشجاعة والوفاء والإخلاص والنخوة، وإذا كانت بخير فبيروت كلها بخير، لأنّها تعبر عن كرامة بيروت ومنبع قرارها”.

وكرر المشنوق وصفه القانون الانتخابي بـ”اللئيم والخبيث، لكن ما نحن بصدده في 6 أيار ليس انتخابات عادية، بل هو تقرير لمصير بيروت ولهويتها وقرار أهلها وكرامتهم، وهذه الانتخابات هي لنقرر أي بيروت نريد، بيروت العربية أم بيروت الفارسية”.