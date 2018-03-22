المشنوق: الحملات على مواقع التواصل ستشتد مطلع نيسان

رأى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن “مواقع التواصل الاجتماعي لها دور كبير وأساسي في الانتخابات المقبلة”. وقال: “المرشحون يسيرون بهدوء حتى اللحظة، ولم يصدر عن أي كلام او شعار أو شد عصب سياسي بسبب غرق الأطراف في تشكيل اللوائح، لكن ابتداء من مطلع نيسان يتوقع أن تشتد الحملات”.

وأشار خلال لقاء مع أكثر من 100 ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، من أعضاء “بلو فورس”، في مبنى “تيار المستقبل” في القنطاري، إلى أن “هذه الانتخابات ليست عادية ولا سهلة، لأن القانون فيه امتحان لكل صوت، وتأثير وسائل الإعلام أعرفه جيدا من خلال عملي السابق كإعلامي وكاتب سياسي، لكن التأثير تطور من الصحف إلى التلفزيون إلى مواقع التواصل الاجتماعي”. وخاطب الحاضرين بوصفهم “طليعة هذه المعركة الانتخابية التي تتطلب جهدا أكثر من أي فترة سابقة”.

وأكد أن “هناك معركة كبيرة في كل المناطق، لكن المعركة الأكبر ستكون في بيروت، رغم أن الصيت لطرابلس، لأن من يمسك بقرار العاصمة يمسك بقرار البلد”، داعيا إلى استعمال شعار “بيروت ما يهمك”، لاستعادة الثقة بالنفس وعدم التسليم باليأس الذي يحاول البعض تعميمه، والعمل على رفع المعنويات”.