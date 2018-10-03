المشنوق: إصلاح “الأمن الداخلي” مستمر وملف المطار على طاولة رئيس الجمهورية

من التهديدات الاسرائيلية الى رحلة رئيس الجمهورية الى نيويورك وصولاً الى الوضع في مطار رفيق الحريري الدولي، مواضيع بحثها رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي اكد تأييده موقف الرئيس عون الممثّل للدولة اللبنانية في مواجهة التهديدات الاسرائيلية، واصفاً إياه بالممتاز.

في موضوع المطار، أعلن المشنوق أن الرئيس عون وعد بمعالجته بحكمته ودقته وانصافه.

علينا ان نفرّق بين الموضوع الاسرائيلي والأمن. فالموضوع الاسرائيلي سياسي بحت، وبرأيي الشخصي لن يحدث شيء. وهذا رايي الشخصي. وفي اي حال نحن مرتاحون، ولا نريد ان نصيب انفسنا بالعين، فوضعنا الامني افضل من كثير من الدول المتقدمة في العالم.”

وسئل الوزير المشنوق عمّا اذا كان الحل لما حصل في المطار من صراع بين جهاز امن المطار وسرية قوى الامن الداخلي بكف يد احد رئيسي الجهازين فاجاب: “لم يحصل صراع بل إشكال كما قلت. فالصراع هو كلمة اكبر بكثير من الواقع. ولقد حصل حادث تم حله والعمل في المطار يسير بشكل عادي. لقد سبق وقلت ايضا ان هناك اشكالية لم يتم التركيز عليها في المرسوم المعني، حيث ان هناك كلمات تحتمل الاجتهادات من الاجهزة، وممكن ان يتم استخدامها قانونا بشكل ان يكون لك رأي في الموضوع لا يوافق عليه جهاز آخر. المهم ان هذا الامر لدى فخامة الرئيس وهو الذي يعالجه.”

وسئل الوزير المشنوق عن موقفه، “كوزير للوصاية” من الازمة الدائرة بين الوزير وليد جنبلاط والامن الداخلي بخصوص قضية احد العقداء، فاجاب: “انا لست وزير وصاية، فانا وزير مباشر. ونحن نتابع هذا الموضوع، وبالتأكيد سيتم تطبيق القانون فيه.”

الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انتقل المشنوق حيث التقى المدير العام اللواء عماد عثمان ورئيس شعبة المعلومات العقيد خالد حمّود مؤكداً ان أيّ كلام عن مؤسسة أمنية خارج القانون يسبّب المزيد من الضرر للبلد ولفكرة الدولة:

وردّاً على سؤال حول الخطوات العملية في المطار وعما إذا كان مستهدفاً مؤخّراً، إعترض المشنوق على “الكلام عن المؤامرة والاستهداف، لا أؤيّد هذه الفكرة، لكن هناك إشكال حصل، ولأنّ السياسة تدخل في كلّ مفاصل البلد حصل ما حصل، أما الآن فبات الملف على طاولة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهو وعد بمعالجته بأقصى سرعة ممكنة لينضبط العمل في المطار ولتسهيل أمور المغادرين والزائرين من وإلى لبنان”.مؤسسة قوى الأمن الداخلي قاعدتها وأساس تفكيرها فكرة الدولة، وهي قدّمت إنجازات خلال السنوات الأربعة الأخيرة يفتخر بها كل اللبنانيين، وهناك تحسّن كبير في أدائها بسبب مبدأ الثواب والعقاب، وازدادت قدرتها على ضبط عدد كبير من الحوادث والجرائم. وتعرفون أنّ هذه المؤسسة، التي جزء منها شعبة المعلومات، قامت بإنجازات استثنائية يشهد كل العالم على سرعة في التنفيذ وعدم حدوث أي خطأ، واللواء عثمان يتابع كل الشعب الموجودة في قوى الأمن التي تقوم بواجباتها، رغم أنّ شعبة المعلومات اكثر خبرة، وبالتالي تظهر أكثر من غيرها، إلا أنّ الشعب والقوى والوحدات الأخرى تقوم بواجباتها”.

وردّاً على سؤال حول إمكانية عقد جلسة لمجلس الوزارة ردّاً على التهديدات الإسرائيلية، أجاب وزير الداخلية أنّ “الفكرة الأقرب إلى التنفيذ هي عقد جلسة لمجلس الدفاع الأعلى، لكنّ إشكالية اجتماع الحكومة تتعلّق بالوضع الاقتصادي، فهل هذا الوضع يفترض عقد جلسة استثنائية بسبب حالة الطوارىء الاقتصادية؟ هناك بحث في هذا الموضوع، ورأيي الشخصي أنّني مشجّع لأنّ هناك سابقة في العام 1969 حين عُقد مجلس الوزراء بسبب طارىء أمني، والآن كل اللباننيين متفقون على وجود طارىء اقتصادي يستأهل متابعة إذا لم تتشكل الحكومة خلال وقت معقول”.