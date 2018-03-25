المشنوق: أصواتكم ستحمي بيروت ممن أهانوها

في زيارة إلى المكتب الإنتخابي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في “لامب هاوس” بالروشة، قال الرئيس سعد الحريري أمام عدد من أهالي بيروت: “أنا هنا لأسلّم عليكم فقط، وأترككم مع أخي نهاد، قبل أن أتوجّه إلى طرابلس”. وأضاف: “أنتم بين أيادي أمينة مع خيّي نهاد”.

وكان الوزير المشنوق لبّى دعوة فطور على شرفه من “قطاع التربية – بيروت” في “تيار المستقبل”، حيث أكّد أنّ “أصواتكم، أنتم أهالي بيروت، ستحمي المدينة من تسليم قرارها لمن أهانوها ويريدون تفتيت نسيجها، بتفريق الأصوات وتفريخ اللوائح”.

ودعا المشنوق البيروتيين “إلى التصويت بكثافة للائحة تيار المستقبل، كيلا نسلّم المدينة”، مؤكّداً أنّ “محاولة زرع اليأس في نفوسكم هو مخطّط فاشل لأنّكم تثقون بأنفسكم وبأنّكم أبناء مدينة عظيمة”. وتابع: “في حال لم نتوجّه إلى صناديق الاقتراع في 6 أيّار سيمسك بقرار بيروت من أهانوها واعتدوا عليها”. وأضاف: “قانون الانتخاب يضعنا في زاوية القتال من أجل قرار بيروت، ومن يمسك قرار بيروت يمسك القسم الأكبر من قرار البلد”.

وأكد أنّ “قطاع التربية في لبنان أساسي واسترتيجي في البلد لأنّه مثل وزارة الدفاع، لكنّه يضمّ جيشاً من المعلمين والمعلمات”. وحثّ المعلّمين “على مضاعفة التصويت والطلب من الأهل والأقارب والأصدقاء المشاركة في الاقتراع”.

ثم التقى المشنوق عدداً من أهالي بيروت حيث أكد أنّ “سعد الحريري، ومن خلال سياسة النفس الطويل، حمى لبنان من العواصف، والنفس الطويل ليس استسلاماً، بل هو رهان على حماية لبنان أولاً”.

وتوجّه المشنوق بعدها إلى مركز الحملة الإنتخابية للمرشح نزيه نجم، حيث دعا الموجودين “إلى التصويت بكثافة لخطّ الرئيس الشهيد رفيق الحريري”.