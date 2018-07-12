المسيرة مستمرة..من رفيق الحريري الى سعد الحريري

هي قصة ايمان ونجاح.

ايمان بلبنان الذي آمن به الرئيس الشهيد رفيق الحريري.ونجاح يشبه ذلك الذي حققته رؤية الرئيس الشهيد بانتشال لبنان من تحت الركام ليعود خلال سنوات قليلة قبلة العرب سياحيا واقتصاديا.

عمر هذه القصة من عمر نهضة لبنان بعد الحرب الاهلية التي دمرته.منتدى الاقتصاد العربي لم يغب على مدى ستة وعشرين عاما عن لبنان على الرغم من كل الظروف التي عصفت به والتي كان اسوأها رحيل عراب المؤتمر.

على مدى ستة وعشرين عاما شكل منتدى الاقتصاد والاعمال محطة عربية اقتصادية مهمة..كيف لا وهو الذي شكل تظاهرة عربية سياسية واقتصادية على مستوى الملوك والرؤساء والامراء.

اليوم وفي محطته السادسة والعشرين لم يتزعزع الايمان العربي بلبنان ..وتحديدا الايمان الكويتي.

من رفيق الحريري الى سعد الحريري مسيرة مستمرة عنوانها الحب والوفاء لم يبخل بالتعبير عنهما رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم.

لم يبخل الرئيس سعد الحريري برد التحية بمثلها وهو المدرك لأهمية بعد لبنان العربي على كافة الصعد.

لم ينف الرئيس الحريري صعوبة ودقة الاوضاع الاقتصادية التي يمر بها لبنان والحل كما قال بالتوقف عن هدر الوقت ووضع تأليف الحكومة موضع التنفيذ.

الرئيس الحريري هو اكد على اهمية المنتدى كترجمة لتضامن العرب مع لبنان.