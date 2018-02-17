وفد من حقوقيي المستقبل يكرم القاضية جوسلين متى وينقل اليها تحيات الرئيس سعد الحريري والامين العام للتيار.

بعد أن حكمت على ثلاثة شبان بحفظ سورة آل عمران اثر اقدامهم على الاساءة لتمثال السيدة مريم العذراء، وفي اطار ردود الافعال المرحبة بخطوتها زار وفد من فرع الحقوقيين في قطاع المهن الحرة في تيار المستقبل، قاضي التحقيق جوسلين متى في قصر العدل في طرابلس، حيث قدم لها درعاً تكريمياً، وأبلغها تحيات وتقدير الرئيس سعد الحريري والأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري للقرار القضائي، الذي هدف إلى تعريف الشبان عن كيفية ذكر القرآن الكريم للسيدة العذراء وتكريمه لها، وليتعلموا التسامح بين الأديان.