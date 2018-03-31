“المستقبل” و”التقدمي” يعلنان لائحة البقاع الغربي وراشيا اليوم

يقيم “تيار المستقبل” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” احتفالا للإعلان عن لائحة “المستقبل للبقاع الغربي وراشيا”، عند الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم السبت، في حديقة عميري – مفرق بلدة الروضة.

وسيلقي الرئيس سعد الحريري كلمة في الاحتفال يتطرق فيها للمستجدات السياسية والانتخابية، كما يتضمن برنامج الاحتفال كلمة للنائب وائل أبو فاعور، باسم “الحزب التقدمي الاشتراكي”.

هذا وتتواصل توافد الشخصيات السياسية إلى بيت الوسط، لإعلان التأييد للرئيس الحريري ومسيرته الوطنية.

وكان استقبل الحريري في بيت الوسط أمس، رئيس الحركة اللبنانية الديمقراطية جاك تامر، بحضور المرشح عن المقعد الأرثوذوكسي في دائرة بيروت الثانية على لائحة “المستقبل لبيروت” نزيه نجم.

وبعد اللقاء أكد كل من تامر ونجم دعم الرئيس الحريري رجل الإعتدال في لبنان.

واجتمع الرئيس الحريري أيضا بالنائب السابق منيف الخطيب والمرشح عن المقعد السني في دائرة لبنان الجنوبي الثالثة عماد الخطيب. وتم البحث في شؤون انتخابية وإنمائية.

وبعد اللقاء، قال النائب السابق منيف الخطيب: “صناديق الاقتراع في دائرة الجنوب الثالثة ستتلون بالازرق الزاهي”.

وكان الرئيس الحريري استقبل ايضا في بيت الوسط الدكتور حسن العلي.