” المستقبل – الجنوب ” نعى مسؤوله التنظيمي

نعى “تيار المستقبل” – منسقية صيدا والجنوب مسؤوله التنظيمي المحامي محي الدين جويدي (أبو عزو) الذي وافته المنية مساء اليوم الاحد.

وقال في بيان: “بفقدانه رحمه الله يخسر تيار المستقبل قامة مناضلة وفكرا متنورا واحد ابرز كوادره الذي كانت له بصمات مميزة في العمل التنظيمي والسياسي وكان صاحب رؤية قومية نضالية آمنت بفكر ومسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري”.

وأضاف: “ان تيار المستقبل في صيدا والجنوب اذ يعبر عن بالغ الحزن والأسى بفقيده العزيز رحمه الله يتقدم بخالص التعازي لعائلة المرحوم وأصدقائه ورفاق دربه سائلا الله عز وجل ان يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جنانه”.