المرعبي: التحضيرات للانتخابات في عكار على قدم وساق

شدّد وزير شؤون النازحين معين المرعبي على أن “قيادة المملكة العربية السعودية الحكيمة وقيادة دولة الإمارات الرشيدة، لم تقصر مطلقاً في الوقوف إلى جانب إخواننا اللاجئين في لبنان، كما إلى جانب اللبنانيين”.

وقال المرعبي في حديث لـ”السياسة الكويتية”، إنه أطلع سفيري السعودية والإمارات لدى لبنان على معاناة أهالي عكار والمنية وعرسال وبعض مناطق البقاع وبعلبك، مشيراً إلى أن “السفيرين أبديا اهتماماً بما عرضناه، لناحية ضرورة إنشاء مدارس وشبكات مياه، كذلك في ما يتصل بالوضع الغذائي للاجئين وتأمين احتياجاتهم”.

ولفت إلى أن “هذا الأمر ليس بغريب، لا على المملكة ولا على الإمارات، اللتين تشكلان حاضنة عربية أصيلة للشعب العربي، ونحن متأكدون أن مملكة الإنسانية وإمارات زايد لن تتركا إخوانهم اللاجئين ولن تتخليا عنهم ولا عن إخوانهم اللبنانيين”.

واستنكر بشدة الحملات التي تستهدف السعودية والإمارات، “من جانب حزب الله وبعض الجاحدين أصحاب الأقلام الصفراء والقلوب السوداء، لأن هؤلاء لا يعبرون عن الامتنان الكبير والعرفان بالجميل للمملكة والإمارات، الدول الشقيقة التي تقف إلى جانبنا، فالقافلة تسير ..”.

وردا على سؤال، أكد المرعبي أن التحضيرات للانتخابات النيابية في عكار، تجري على قدم وساق، معلناً عدم ترشحه، مشيراً إلى أن “تيار المستقبل لا زال قوياً في عكار، نتيجة احتضان الرئيس سعد الحريري للمنطقة، لكن بسبب قانون الانتخابات الجديد، فإنه قد يخسر بعض المقاعد”.