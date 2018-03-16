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المرصد: 68 قتيلا في غارات اليوم على الغوطة الشرقية
المرصد: 68 قتيلا في غارات اليوم على الغوطة الشرقية
فى:
16 مارس 2018, 15:29
فى:
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المرصد: 68 قتيلا في غارات اليوم على الغوطة الشرقية
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