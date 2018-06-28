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المرصد السوري: 35 غارة روسية اليوم على بلدة المسيفرة في ريف درعا
المرصد السوري: 35 غارة روسية اليوم على بلدة المسيفرة في ريف درعا
فى:
28 يونيو 2018, 12:16
فى:
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