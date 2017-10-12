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الصراف شدد على تضامن لبنان مع كل الدول التي ذاقت مر الارهاب
وفاة طفل سوري سقط من نافذة منزل ذويه في البيرة عكار
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السبهان: الارهاب واحد ويجب ان يحارب في كل مكان، هل ممكن ان يرضى العالم بوجود دواعش وقاعدة في برلمانات وحكومات دول ؟ يجب توحد العالم ضد كل احزاب الشر
التحالف الدولي: لا يزال هناك بين 300 و400 من عناصر داعش في الرقة
اسرائيل ستنسحب من اليونسكو بعد الولايات المتحدة
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المرصد السوري: 18 قتيلا في اعتداء لداعش على نازحين في سوريا
المرصد السوري: 18 قتيلا في اعتداء لداعش على نازحين في سوريا
فى:
12 أكتوبر 2017, 21:00
فى:
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المرصد السوري: 18 قتيلا في اعتداء لداعش على نازحين في سوريا
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