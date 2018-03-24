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المرصد السوري: 10 قتلى وعشرات الجرحى بانفجار سيارة مفخخة وسط إدلب
المرصد السوري: 10 قتلى وعشرات الجرحى بانفجار سيارة مفخخة وسط إدلب
فى:
24 مارس 2018, 10:49
فى:
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