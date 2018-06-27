المرصد السوري: مقتل 9 في انفجار مزدوج بمنطقة عفرين

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل تسعة أشخاص، يوم الأربعاء، في انفجار مزدوج في عفرين، شمال غربي سوريا، وهي منطقة تسيطر عليها جماعات مدعومة من تركيا بعد انتزاعها في هجوم هذا العام.

وذكر المرصد أنّ انفجارا وقع قرب دوار كوة الحداد وسط مدينة عفرين بينما وقع الآخر قرب مقر للقوات التركية على طريق يؤدي إلى مستشفى.

وسيطر مقاتلو المعارضة المدعومون من تركيا على عفرين في آذار بعد أن طردوا فصيل وحدات حماية الشعب الكردية الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية لها صلات بحزب العمال الكردستاني، الذي يشن تمردا منذ ثلاثة عقود على أراضيها.

وقال المرصد ومقره بريطانيا إنّ جماعات مسلحة متمركزة في عفرين خاضت في وقت سابق اشتباكات إثر نزاع عند نقطة تفتيش.

وأضاف أنّ هناك أربعة مقاتلين على الأقل بين القتلى في الانفجارين بينما يعاني بعض المصابين من جروح خطيرة.

وتدخلت تركيا بشكل مباشر في سوريا في آب 2016 وأرسلت قواتها إلى مناطق متاخمة لعفرين دعما لفصائل المعارضة لطرد وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم “داعش” من حدودها.