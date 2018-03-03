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المرصد السوري: قوات النظام تسيطر على 10% من الغوطة الشرقية
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المرصد السوري: قوات النظام تسيطر على 10% من الغوطة الشرقية
المرصد السوري: قوات النظام تسيطر على 10% من الغوطة الشرقية
فى:
3 مارس 2018, 23:02
فى:
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المرصد السوري: قوات النظام تسيطر على 10% من الغوطة الشرقية
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