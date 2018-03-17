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المرصد السوري: أكثر من 150 ألف مدني نزحوا من عفرين منذ الأربعاء
المرصد السوري: أكثر من 150 ألف مدني نزحوا من عفرين منذ الأربعاء
فى:
17 مارس 2018, 9:30
فى:
أخر الأخبار
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المرصد السوري: أكثر من 150 ألف مدني نزحوا من عفرين منذ الأربعاء
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