المرشح يحيى شمص ينفي خبر انسحابه من المعركة الانتخابية

اصدر المكتب الاعلامي للمرشح يحيى شمص بيانا توضيحيا نفى فيه نفيا قاطعا صحة الخبر الذي يروج عن انسحابه من المعركة الانتخابية. وشدد المكتب على “أن هذه الأخبار بلا مصداقية وهي أخبار عارية من الصحة، وإننا على يقين أن من قام بنشرها هدفه تضعيف الدعم الشعبي الذي يلاقيه المرشح، وهو من أصحاب النفوس الخسيسة والضعيفة وأبعد ما يكون عن اللعبة الديمقراطية، إذ إنه يلجأ إلى أساليب وضيعة لمواجهة الخصم القوي”.

ودعا البيان الجميع الى الا يثقوا بكل ما يسمعونه، وألا يستقوا أخبار المرشح الصحيحة إلا عبر صفحته الرسمية على موقع “فايسبوك”، موضحا إن الأستاذ يحيى معروف أنه صاحب مواقف ومبادئ ولا يهاب المواجهة، وسيكمل الطريق وسيفوز في المعركة الانتخابية وسيضع يده بيد أهالي بعلبك الهرمل، ليصل بهم إلى إنماء المنطقة وازدهارها ليكون على قدر آمال وتطلعات من انتخبوه.