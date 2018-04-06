المرشح جان موسى: دخلنا المعترك السياسي لنجعل السياسة في خدمة الإنماء لصالح منطقة عكار

في إطار جولاته الإنتخابية، زار المرشح عن المقعد الأورثوذكسي على لائحة “المستقبل لعكار” المهندس جان موسى قاعة الملتقى التابعة لجمعية الحداثة في بلدة برقايل، حيث عُقد لقاء إنمائي، جمع مخاتير ورؤساء جمعيات من البلدة، ومشايخ وفاعليات مختلفة من برقايل.

رئيس جمعية الحداثة زاهر عبيد رحّب بالمهندس موسى وأكّد أن المسار التنموي في عكار يجب أن يستمر بعمل سياسي يدعم هذا المسار ويشجّعه.

من جهته، اعتبر موسى أننا “خرجنا من رَحم المجتمع المدني وأخونا زاهر شريك أساسي فيه، وهذا المسار سيستمر في المرحلة المقبلة، وإن نجاحنا في هذه الإنتخابات سيكون فاتحة أمام هذا المشروع لكي يعطي ثماره الإيجابية في الشأن العام”. أضاف: “نحن نريد من دخولنا إلى المعترك السياسي أن نجعل السياسة في خدمة الإنماء لصالح منطقة عكار”.