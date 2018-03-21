المرشحان عبد العزيز الصمد ورضوان علم الدين ينسحبان لصالح الرئيس الحريري

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في بيت الوسط المرشح عن المقعد السني في الضنية عبد العزيز الصمد على رأس وفد، في حضور منسق تيار المستقبل في الضنية نظيم الحايك.

بعد اللقاء، أعلن الصمد عزوفه عن الترشح لمصلحة الرئيس سعد الحريري.

ثم استقبل الرئيس الحريري المرشح عن المقعد السني في المنية المهندس رضوان علم الدين الذي قال على الأثر: “جئنا إلى بيت الوسط لزيارة دولته، ولنؤكد التزامنا بـ”تيار المستقبل” والوقوف إلى جانب المصلحة الوطنية، التي يحرص على مسارها رجل العلم والمعرفة الرئيس سعد الحريري.

وأضاف: “وحيث أننا ترشحنا لخدمة مدينة المنية وتحت سقف “تيار المستقبل”، فإننا ومن هنا، نعلن عزوفنا عن الترشح، وننسحب لصالح الرئيس الحريري أولا، ولمصلحة المنية ثانيا، وتطبيقا لمبدأ الالتزام الذي رفعناه منذ قررنا خوض الانتخابات النيابية”.

بعد ذلك، التقى الرئيس الحريري مرشح “تيار المستقبل” عن المقعد السني في المنية عثمان علم الدين.