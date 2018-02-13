المرأة وشباب المنية أحيوا ذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري

أحيت مصلحة المرأة وقطاع الشباب في منسقية “تيار المستقبل” – المنية الذكرى السنوية الثالثة عشرة لاستشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري في قاعة القصر البلدي في بلدة دير عمار بحضور النائب كاظم الخير ممثلا بالسيدة راميا العرجة، ورئيس بلدية دير عمار خالد دهيبي، وعضو المكتب السياسي الدكتور معتز زريقة ممثلا برئيس مجلس ادارة المستشفى الحكومي في المنية علاء زريقة، والاقتصادي أحمد الخير، ورئيس الحركة الوطنية المستقلة فادي الخير.



وتخلل المناسبة فيلم مصور يستطلع الرأي المناوي عن مزايا الرئيس الشهيد وفيلم وثائقي عن مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكانت كلمة لمسؤولة مصلحة المرأة نسرين المصري، ثم كلمة لمنسق عام التيار الدكتور خليل غزاوي جاء فيها: نحن اليوم في ذكرى عزيزة على قلوبنا كلنا، ذكرى رجل عظيم وهب حياته من أجل وطننا لبنان، رجل لا يكرره التاريخ، رجل على مستوى العالم، هو من صنع لبنان الحديث وآمن بدولة المؤسسات وبناء الانسان. اتكلم عن الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري.

وأضاف غزاوي: في هذه الذكرى التي تعني لنا الكثير والكثير نجدد العهد والولاء لنهجك أيها الرفيق ونقول للقاصي والداني ولكل من يريد استثمار دماءك الذكية للوصول الى مآرب شخصية، هذا الخطاب لم يعد ينطلي على احد، ولم نعد نقبل هذا التناقض، ونقول لو كان الشهيد حي لاتخذ نفس القرارات التي يتخذها الرئيس سعد الحريري.

وفي الختام أجريت مسابقة عن الرئيس الشهيد من وحي المناسبة، وتم توزيع الهدايا على الفائزين.