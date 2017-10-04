«المدينة»: الأضرار تناهز المئة مليون.. وتحميل النجمة المسؤولية

اصدرت ادارة مدينة كميل شمعون بياناً، أمس، «أسفت فيه للأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة النجمة والانصار ضمن الدوري اللبناني الـ57 لكرة القدم مساء الاثنين 2 تشرين الاول 2017، والتي أسفرت بعد مسح أولي مع المهندسين المختصين عن أضرار تناهز المئة مليون ليرة لبنانية».

وأضاف البيان: «كان من المفترض أن تكون هذه المباراة عرساً رياضياً ومظهراً حضارياً للرياضة اللبنانية، خصوصاً أن المدينة الرياضية أعيد تأهيلها مع بداية العام 2017 بتوجيهات من وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، حيث تمت صيانة أرض الملعب ليصبح بمواصفات عالمية وتمت صيانة المرافق الخاصة بالملعب وكل التحضيرات اللوجيستية التي تستوجب إقامة المباريات».

وتابع البيان: «واستضافت المدينة مباريات منتخب لبنان للتصفيات الآسيوية وتستضيف مباريات الدوري منذ انطلاقه حتى تاريخ المباراة المذكورة أعلاه وحصول الاشكالات التي تسببت بأضرار مادية جسيمة وإصابات في عداد بعض الحضور والقوى الأمنية ومن دون أسباب مبررة لهذا العمل».

وأوضح بيان مجلس إدارة المدينة الرياضية: «فور انتهاء الأحداث بدأت إدارة المدينة مع المهندسين المختصين إجراء عملية مسح شامل للأضرار من تكسير كراسي المدرجات وقواطع المدرجات وبوابات المداخل والمرفقات العامة من حمامات وقاعات داخلية وصولاً إلى قاعة الرئاسة الخاصة بمنصة الشرف وبمسحٍ أولي تناهز قيمة الأضرار المئة مليون ليرة لبنانية».

وختم البيان: «لذلك، تقدمت ادارة المدينة الرياضية بادعاء ضد كل من يثبته التحقيق مشاركاً في الحاق الضرر بمنشآت المدينة والاعتداء على مرافقها لتطبيق القوانين بحقه. وطلبت إدارة المدينة من الاتحاد اللبناني لكرة القدم وقوى الامن الداخلي والقضاء المختص اتخاذ كل التدابير اللازمة لمعاقبة الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الاعمال».

الاتحاد

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد اللبناني لكرة القدم تغريم نادي النجمة خمسة ملايين ليرة، بسبب شغب جمهوره في مباراة الدربي أمام الأنصار. وحملت النادي كلفة الأضرار في استاد مدينة كميل شمعون الرياضية، على أن تحدد قيمتها لاحقاً.

وأحالت اللجنة أحداث مباراة الأنصار والنجمة إلى اللجنة التنفيذية مع توصية بإقامة عدد من مباريات النجمة من دون جمهور.

وقررت اللجنة تغريم نادي الإصلاح البرج الشمالي مبلغ مليوني ليرة، وتحميله كلفة الأضرار التي لحقت بملعب بحمدون والبالغة 500 دولار، وتوقيف إداري نادي الإصلاح طلال زيات عن العمل الإداري 6 أشهر، ولاعب النادي عينه محمد رضا 3 مباريات رسمية. كما أوقفت اللجنة إداري نادي السلام زغرتا حمدي بن حسان 6 أشهر.