المدير الرياضي لبرشلونة: هذا الأمر ساهم في حصولنا على كوتينيو

كشف المدير الرياضي لنادي برشلونة الاسباني خوردي ميستر عن أن تخفيف نادي ليفربول لمطالبه المادية ساهم في حصول البرسا على خدمات الوافد الجديد البرازيلي فيليبي كوتينيو .
وقال ميستر في تصريحات صحافية: “النادي دوما كان يسعى لضم كوتينيو لكن الاختلاف بين هذا المرة والصيف هو ان الرقم المطلوب من لفريق ليفربول قل بشكل كبير” .
أضاف: “لا اريد ذكر ارقام بسبب رغبة ليفربول في كتمان الامر لكن يمكنني التأكيد انه كان هناك تخفيض كبير في المطالب المادية” .
وكان نادي برشلونة الإسباني قد أعلن عبر موقعه الرّسمي أن النجم البرازيلي فيليب كوتينيو قد وقّع رسمياً مع النادي لمدة خمس أعوام، وذلك بعد إجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، ليصبح لاعباً رسمياً في صفوف البلاوغرانا، بصفقة كلفت مبلغ 120 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليون يورو كحوافز .
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