المدير الرياضي لبرشلونة: هذا الأمر ساهم في حصولنا على كوتينيو

كشف المدير الرياضي لنادي ​برشلونة​ الاسباني ​خوردي ميستر​ عن أن تخفيف نادي ​ليفربول​ لمطالبه المادية ساهم في حصول البرسا على خدمات الوافد الجديد البرازيلي ​فيليبي كوتينيو​ .

وقال ميستر في تصريحات صحافية: “النادي دوما كان يسعى لضم كوتينيو لكن الاختلاف بين هذا المرة والصيف هو ان الرقم المطلوب من لفريق ليفربول قل بشكل كبير” .

أضاف: “لا اريد ذكر ارقام بسبب رغبة ليفربول في كتمان الامر لكن يمكنني التأكيد انه كان هناك تخفيض كبير في المطالب المادية” .

وكان نادي ​​برشلونة​ الإسباني​ قد أعلن عبر موقعه الرّسمي أن النجم البرازيلي ​​فيليب كوتينيو​​ قد وقّع رسمياً مع النادي لمدة خمس أعوام، وذلك بعد إجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، ليصبح لاعباً رسمياً في صفوف ​البلاوغرانا​، بصفقة كلفت مبلغ 120 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليون يورو كحوافز .